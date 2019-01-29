إيقاف مذيع "طلب الرحمة" لشهداء الاحتجاجات وفيس بوك يغلق صفحتها

أوقفت قناة سودان 24 مذيعها ومعلقها الرياضي حاتم التاج، عن العمل، لترحمه على الشهداء الذين سقطوا في الاحتجاجات التي يشهدها السودان.

وأفادت مصادر في القناة أن الطاهر حسن المدير العام للقناة، والذي يقدم عدد من البرامج، اعتبر أن المذيع الذي يقدم برنامج حال الرياضة، تجاوز السياسات الإعلامية للقناة.

وخلصت لجنة التحقيق والمحاسبة التي شكلها المدير العام، إلى إيقاف المذيع فورا عن العمل.

يذكر أن القناة كانت قد أوقفت قبل أسبوعين معد ومنتج عدد من البرامج لاستضافته على إحدى الفضائيات متحدثًا عن الاحتجاجات في السودان.

وسبق أن هدد مدير القناة في اجتماع مع المذيعين ومعدي ومنتجي البرامج بالفصل عن العمل حال عبروا عن آراء مؤيدة للاحتجاجات.

ويتهم الثوار الطاهر حسن التوم بعدم المهنية وتعمد التقليل من الاحتجاجات الواسعة التي تجتاح البلاد، والترويج لأجندة السلطات باتهام المتظاهرين بالتخريب والتدمير.

وشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة ضارية على صفحة القناة بفيس بوك، وإبلاغ بعشرات الآلاف عن الصفحة، مما أدى بإدارة الفيس بوك لإغلاق الصفحة.