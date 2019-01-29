،،اطبعوا مزيداً من العملة،،

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

درجت الحكومة السودانية على لسان أكثر من مسؤول على ان الازمة في طريقها للحل وان هناك مفاجاة سارة ننتظر الشعب السوداني ، ولكن عندما يحين الاجل المضروب يصبح الوعد مكذوب ،هذه السياسة ايها السادة ماعادت تمشي على الشعب السوداني الواعي والمدرك لقضيته،الشعب يريد مسؤول صادق يخبر الشعب بما هو حاصل ويجتهد في الحلول اما سياسة التصبير هذه لاطائل منها .خرج السيد معتز موسى في بداية الاحداث الاخيرة وقال اننا بصدد طباعة عملة من فئات كبيرة حتى المعاملات السوقية تجري بسلاسة، على سبيل المثال اذا اشترى احدهم ذهبا بعشرة مليار فبدل ان يدفع مليار ورقة نقدية يدفع الف ورقة نقدية..انتهي ملخص كلام السيد معتز..فانا لاادري ما الفائدة المرجوة من طباعة عملة بفئات كبيرة بل بالعكس هذا يزيد عملية التضخم واذا جرت السيولة على ايدي التجار الذين يسعون الى تخريب اقتصاد البلاد فمما لاشك فيه سينعدم الدولار من السوق ونرجع الى المربع الاول غلاء في الاسعار لان التجار سيبحثون عن الدولار في السوق الموازي ومن يشتري من السوق الموازي لابد ان يبيع بضاعته باعلى من سعر السوق الموازي،والا كيف يربح.

اذن عملية طباعة العملة دون دراسة حقيقية للاوضاع الاقتصادية وارجاع الثقة بين المصارف والعملاء لن تثمر بل قد تأتي بنتائج عكسية والذي يحصد هو المواطن المسكين .

نرجوا ان تكون الطباعة وفق للاحصائيات الدقيقة للاوضاع الاقتصادية كما ذكرنا آنفا ،والاستعانة بخبراء في المجال حتى تكون هناك نسبة نجاح تساهم في حلحلت الضائقة وتجنيب البلاد الاستجداء والتسول الذي اصبح يحتاج الى تنازلات تكلف البلاد الكثير،ماعادت العلاقات ولا الصداقات ولا التحالف مع بعض الدول تجدي نفعا لان الكل يعمل لصالحه فقط ،وهذا الامر ظهر جليا في علاقات السودان مع بعض الدول التى تخلت عنه في محنته ولم تكتفي بذلك بل تؤجج الصراعات الداخلية حتى لايستقر ولا يتقدم .

آن للسودان ان يبحث عن بدائل وتكون دول حقيقية لها وزنها في منظومة البلدان وان يستفيد من تجاربه السابقة ،وهذا العمل يحتاج الى جرأة وقيادة حكيمة ذات ارادة حرة تقدم مصلحة الوطن على كل شيء،وتحمل لواءه في كل المحافل بعز وافتخار.

،،،والسلام ختام،،،