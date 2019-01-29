العون الإنساني تقدم مواد غذائية وإيوائية لإسناد العودة الطوعية بجنوب كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدمت مفوضية العون الإنساني مواد غذائية وإيوائية كبيرة لمناطق العودة الطوعية بولاية جنوب كردفان، بغرض إسناد العودة الطوعية التي انتظمت الولاية، ولمواجهة الاحتياجات الإنسانية بالولاية، حيث سيرت المفوضية قوافل إنسانية و إيوائية، وتحوي القافلة مواد غذائية وصحية.

كما تحوي القافلة أيضاً أكثر من 1750 جوال عدس و2250 كرتونة زيت طعام و350 جوال ملح و150 جوال قمح، إضافة إلى ألفي ناموسية وألف بطانية و3 آلاف مشمع و3 آلاف فرشة.

وقال مصدر مطلع بمفوضية العون الإنساني إن المفوضية ظلت تقدم وتسير القوافل الإنسانية لإسناد العودة الطوعية، خاصة لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأشار بحسب وكالة السودان للأنباء إلى أن ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ظلتا تستقبلان أعداداً كبيرة من العائدين من مناطق التمرد، مؤكداً أن المفوضية سارعت إلى توفير الاحتياجات الإنسانية والإيوائية العاجلة لهم حتى يتمكنوا من الاستقرار بالمناطق التي عادوا إليها.