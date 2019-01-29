نهار: لا أحد يستطيع تجميد نشاطي في الحزب إلا عبر المؤتمر العام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سخر رئيس الأمة الفيدرالي أحمد بابكر نهار من شروع قيادات بالحزب في تجميد نشاطه، وقطع بأن لا أحد يستطيع تجميد نشاطه إلا عبر المؤتمر العام.

وأكّد نهار أن قرار فض الشراكة تم التوقيع عليه من قبل الرافضين للانسحاب في اجتماع المكتب القيادي للحزب.

وقال” أقسم بالله العظيم وزير الثقافة والسياحة عمر سليمان هو الذي صاغ قرار الانسحاب بخط يده”.

وأضاف” الوزراء الرافضون ماسكين الشطر وما دايرين يفكوه”.

وكشف نهار في تصريحات لصحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الثلاثاء” عن تلقيه ترحيب وتهنئة من قيادات بالمؤتمر الوطني بالانسحاب من الحكومة.