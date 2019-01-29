السودان يفتح النقاط التجارية مع دولتيْ ليبيا وتشاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت حكومة ولاية شمال دارفور عن اتجاهها لتنمية وتطوير تجارة الصادر والوارد بعد ان تم إعادة فتح النقاط التجارية مع دولتى تشاد وليبيا .

وقال عادل حسين طيارة وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية لـ(smc) إن الترتيات المتعلقة بإفتتاح محاجر صحية بكل من المالحة والكومة ومليط أوشكت على الإكتمال ، موضحاً أن الإتفاق الذى تم توقيعه بين وزارة التجارة والصناعة والولاية مؤخراً نص على إعادة إفتتاح النقاط التجارية والمحاجر .

وتوقع الوزير إرتفاع حجم الصادر والوارد وتوسع النشاط التجارى بين السودان وتشاد وليبيا خلال الفترة القادمة.