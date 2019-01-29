انفجاران أمام مركز للشرطة في إيران

سمع دوي انفجارين بمدينة زاهدان جنوب شرقي إيران، مساء الثلاثاء، وفق وكالة مهر للأنباء. وذكر موقع نادي الصحفيين الشبان الإخباري، المرتبط بمحطة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية، إن انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما أمام مركز للشرطة.

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