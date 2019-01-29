جهاز الأمن يطلق سراح جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مصدر من جهاز الأمن والمخابرات، إن مدير الجهاز صلاح عبد الله “قوش”، أصدر قراراً اليوم (الثلاثاء) إطلاق سراح جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة، مشيراً إلى أنه زار بعض المواقع والمعتقلات والسجون.

وعلم مصدر مطلعة أن عدداً كبيراً من المعتقلين صدر قرار بإطلاق سراحهم قبل ساعات، ومن المتوقع بحسب المصادر أن يتم التحفظ على قلة منهم خاصةً المنتمين لتجمع المهنيين السودانيين، وبعض الناشطين السياسيين.

واعتقلت الأجهزة الأمنية عدداً كبيراً خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدن السودانية من أكثر من شهر، حيث تم ترحيل بعضهم من الولايات إلى الخرطوم لإكمال التحريات معهم

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