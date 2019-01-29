25 الف مناصر يحتشدون لدعم المولودية ضد المريخ

كشف نادي المولودية الجزائر عن اهتمام غير مسبوق بالمواجهة التي تجمعه بالمريخ حيثطرح النادي الجزائري 25 ألف تذكرة أمام جماهيره لدخول ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائر الخميس المقبل لمساندة الفريق أمام المريخ في

ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية.

فيما تقرر أن ينعقد الاجتماع الفني للمباراة مساء الأربعاء بحضور ممثلين لناديي المريخ والمولودية وطاقم التحكيم التونسي بقيادة حكم الوسط يوسف السرايري.

على صعيد آخر مثل لاعب المولودية شريف الوراني أمام لجنة التحقيق ظهر الاثنين بعد تعاطيه مواد محظورة في لقاء المولودية وشباب بلوزداد في الدوري الجزائري وتم إيقافه على إثرها وكشفت وسائل إعلام جزائرية أن عقوبة اللاعب قد تصل للإيقاف لمدة أربع سنوات.