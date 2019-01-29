الجيش النيجري يتمسك بحقوقه مقابل إطلاق سراح سومانا

رفض نادي الجيش النيجري أي حلول أو تفاوض مع إدارة المريخ بشأن إطلاق سراح اللاعب عبد المجيد سومانا والسماح له بالعودة إلى الخرطوم لمزاولة نشاطه مع ناديه المريخ.

وقال وكيل اللاعب النيجري إن مصير لاعبه غير معروف حتى اللحظة مشيراً إلى أن الأنباء التي تحدثت عن حضور سومانا إلى الجزائر غير صحيحة، وتساءل خلال تصريحاته عن الكيفية التي سيغادر بها اللاعب إلى الجزائر..؟ وأضاف أن المسؤولين بالمريخ يعرفون حقائق الأزمة والحلول التي من المفترض أن يتم القيام بها حتى يعود سومانا لأجل الاستمرار في نشاطه مع الفريق.

وطالب الوكيل الموريتاني عبد الحي، مسؤولي المريخ بالإسراع في حل الأزمة التي يعاني منها سومانا مشيراً إلى أن اللاعب يرغب في الاستمرار مع المريخ ولم يمتنع عن ذلك ولكن المشكلة الموجودة الآن بين طرفين وهي إدارة المريخ ونظيرتها إدارة الجيش النيجري.

وجدد الوكيل عبد الحي تأكيداته بوجود بطاقة انتقال سومانا الدولية بحوزة نادي الجيش النيجري، وقال إن المريخ تعاقد مع سومانا كلاعب هاوٍ وبالتالي فإن ذلك في العادة لا يحدث داخل سيستم الانتقالات بالاتحاد الدولي.

وتمنى وكيل سومانا من المسؤولين بالمريخ إعطاء النادي النيجري حقوقه، وقال إنه لا حلول لهذه الازمة إلا بالإيفاء بحقوق نادي الجيش وذلك حتى يتمكن اللاعب من العودة إلى الخرطوم لاستئناف نشاطه مع الفريق.