رعب في إدلب.. جريمة جديدة لقطر وتركيا بسوريا (فيديو)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قصفا للجيش السوري أودى بحياة أكثر من عشرة أشخاص اليوم الثلاثاء في آخر جيب للمعارضين في شمال غرب سوريا حيث اتفقت روسيا وتركيا على هدنة في سبتمبر.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء: "الجيش ينفذ عمليات دقيقة على مواقع المجموعات الإرهابية بريف إدلب الجنوبي"، مضيفة: "ردت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف حماة الشمالي على خروقات الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد بضربات مركزة على تحركات ومحاور تسللهم باتجاه النقاط العسكرية والقرى الآمنة بريف حماة الشمالي".

وعدد القتلى يوم الثلاثاء هو الأعلى في شمال غرب البلاد منذ شهور وفقا لما ذكره الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" الذي يعمل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وكذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب.

وأثارت سيطرة الجماعات الإسلامية المتشددة على أغلب أراضي إدلب والمناطق المحيطة بها في شمال غرب سوريا الشكوك بشأن مصير اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي بين روسيا حليفة دمشق وتركيا حليفة المعارضين على إقرار السلام في شمال غرب سوريا.

واستمرت الاشتباكات بما فيها القصف حول الخطوط الأمامية أغلب الوقت منذ التوصل للاتفاق لكن لم يسيطر أي جانب على أراض جديدة.

وأدى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مدينة سوتشي الروسية في سبتمبر إلى تجنب هجوم كان من المتوقع أن يشنه الجيش السوري على شمال غرب البلاد حذرت منظمات الإغاثة من أنه سيتسبب في أزمة إنسانية ضخمة.

وسعت تركيا التي تبقي على شريط من مواقع المراقبة على امتداد الخطوط الأمامية الشمالية الغربية لتجنب تدفق جديد للاجئين على أراضيها.

ويطالب اتفاق إدلب الفصائل المعارضة بسحب الأسلحة الثقيلة من منطقة عازلة على امتداد خط الجبهة وانسحاب المتشددين منها كذلك.

لكن هيئة تحرير الشام شنت هذا الشهر سلسلة هجمات على معارضين مدعومين من تركيا في المنطقة، ونُقل عن متحدث باسم الكرملين الأسبوع الجاري قوله إن الاتفاق لم ينفذ بالكامل. وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد باستعادة كل شبر من أرض سوريا.

وقال الدفاع المدني إن قصف يوم الثلاثاء أصاب بلدة معرة النعمان وقتل 12 مدنيا وأصاب 25 بجروح كما أصاب بلدات وقرى أخرى في الجزء الجنوبي من الجيب. وقال المرصد السوري إن طفلين كانا بين 11 قتيلا سقطوا يوم الثلاثاء.

وتخضع محافظة إدلب لسيطرة هيئة تحرير الشام، المدعوم من «قطر وتركيا»، وفقا لـ«مداد نيوز» التي تشكل «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا) أبرز مكون فيها، وتعتبر حكومة الانقاذ في محافظة إدلب هي الواجهة السياسية لها في حين تعتبر الحكومة السورية الانتقالية، والتي مقرها مدينة غازي عنتاب التركية، هي المعترف بها لجهة فصائل المعارضة والجيش السوري الحر.