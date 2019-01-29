افراد امن يقتحمون مستشف بالضعين

تفاجأ مرتادو مركز صحي بالضعين بأفراد من الأمن يقتحمون المركز يوم الأحد ويقومون باعتقال مريض لنحو ست ساعات قبل أن يطلق سراحه بعد اكتشاف انه الشخص الخطأ.

واقتحم عنصران من الأمن عيادة العافية بحي الناظر بمدينة الضعين واعتقلا المذيع باذاعة الضعين عبد المجيد حسن عبد المجيد، لكن بعد ساعات اعتذرا إليه قائلان إن سبب الإعتقال تشابه أسماء بين المريض وآخر مطلوب للأجهزة.