العراق.. تدابير لمنع اختراق داعش للحدود

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، اتخاذ كافة الاحتياطات على الحدود السورية لمنع تسلل فلول داعش الإرهابية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إن "الحكومة اتخذت كافة التدابير اللازمة على الحدود مع سوريا لمنع تسلل العناصر الإرهابية".

وأضاف أن "القطعات العسكرية منتشرة على طول الحدود وماسكة للأرض ولا يوجد أي اختراقات من داعش للحدود العراقية".