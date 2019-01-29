حاتم السر : لا تشريد ولا تهميش للعاملين بهيئة الموانئ بسبب الاتفاقية مع الشركة الفلبينية

أكد حاتم السر وزير النقل والبنية التحتية حرص الدولة علي حقوق ومكتسبات العاملين بهيئة المواني البحرية، موضحاً أن لا تشريد ولا تهميش للعاملين بهيئة الموانئ البحرية بسبب الاتفاقية التي تم التوقيع عليها لادارة وتشغيل الميناء الجنوبي للحاويات بواسطة الشركة الفلببينية لتشغيل مواني الحاويات.

ووصف السر،عقب الاجتماع الذي ضم اتحاد نقابات العمال بالولاية وقيادات العمل بالهيئة بحضور والي البحر الأحمر الهادي محمد علي ووزير الدولة بوزارة النقل وكيل وزارة النقل وكيل وزارة المالية الاتحادية، وصف الاتفاقية بالوطنية التي تخدم مصلحة السودان في مجال النقل البحري والاستفادة من الخبرات العالمية لمواكبة التطور والتنافس العالمي في هذا المجال، والاستفادة من الموارد البحرية في الاصلاح الاقتصادي، وتقديم الخدمات اللوجستية لدول الجوار التي لا تمتلك مقومات النقل البحري.

يذكر أن وزير النقل والوفد المرافق له وصل الي ولاية البحر الأحمر لشرح وتوضيح بنود الاتفاقية في ظل تداعيات التوقيع على هذه الاتفاقية.