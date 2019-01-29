دشنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء أمس مشروع أنظمة الطاقة الشمسية بالفاشر بولاية شمال دارفور بتشريف ممثل الوالي وزير الصحة الاستاذ مروان التجاني وحضور وزير البني التحتية ورئيس المجلس التشريعي بالولاية ومعتمدي المحليات ومنظمات المجتمع المدني . وأكد المهندس صلاح تبلدي مدير إدارة كهرباء الريف بالشركة بداية العمل فورا في تركيب 500 من الانظمة بمحلية مليط و 100 نظام بمحلية الطويشة ، وقد قوبل المشروع باستحسان كبير وعبر المواطنون عن استعدادهم وجاهزيتهم الكلية لشراء الانظمة بالبيع المباشر او عبر تمويل مصرف الإدخار.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق مشروع أنظمة الطاقة الشمسية بـ "الفاشر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.