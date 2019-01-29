توزيع أراض زراعية للخربجين بـ "الحصاحيصا"

جدد اللواء ركن النعيم خضر مرسال معتمد محلية الحصاحيصا بولاية الجزيرة إهتمام المحلية بقطاع الخريجين .
وأوضح سيادته لدى تفقده صباح اليوم الأراضي الزراعية بمشتل قنب والتي سيتم توزيعِها للخريجين، اوضح أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة المحلية الرامية لإيجاد مشاريع متنوعة للخريجين تسهم في زيادة دخل الخربجين والإستفادة القصوي من طاقاتهم .
من جانبه ثمن الأستاذ الهادي العاقب مدير صندق تشغيل الخريجين بالمحلية الجهود المبذولة من المحلية لتوفير فرص عمل للخريجين ، معلنا تسليم سبعة خريجين أراض زراعية علي النيل الازرق ، كما يجري الآن العمل لتسليم ٣٥ خريجا أراض زراعية داخل مشتل قنب بالحصاحيصا ،اضافة لمشاريع إستثمارية تجارية يجري الإعداد لتنفيذها مشيرا إلي أن تنفيذ هذه المشاريع وجد ارتياحا كبيرا وسط الخريجين والأسر بالمحلية.
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