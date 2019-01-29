مفاجأة.. الكاردينال قدم 10 آلاف جنيه لكل لاعب

وصلت إلى العاصمة الخرطوم في الساعات الأولى من صباح اليوم بعثة فريق كرة القدم بنادي الهلال قادمة من شندي.
ويأتي ذلك بعد أن أدى الفريق مباراته في الدوري امام الاهلي وانتصر فيها بهدف وحيد احرزه امبوبو.وبتوقع ان يعقد الفريق حصة اساسية في السادسة والنصف من مساء اليوم بملعبه بالجوهرة الزرقاء.
ويصحح الزعفوري اخطاء مباراة الارسنال ويفتح ملف مباراة الفريق الافريقية امام الاشانتي الغاني في الثالث من فبراير المقبل وكشفت متابعات كفرووتر الدقيقة ان رئيس نادي الهلال قد قرر منح كل لاعب 10 الف جنيه حافز الفوز على الاهلي شندي في مباراة الامس.
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