الشرطة تطارد المحتجين بالشوارع

خرج المئات من المواطنين في الاحتجاجات نهار اليوم، واطلقت القوات الأمنية عليهم الغاز المسيل للدموع في بري أم درمان حي العباسية، وفي شارع الأربعين وشهدت عدد من الأحياء مطاردات في الشوارع وطاردت قوات الأمن المحتجين داخل أحياء بري والعباسية وجبرا، ووضع المحتجين متاريس داخل الأحياء وفي عدد من الشوارع الرئيسية
واندلعت الاحتجاجات في بري والعباسية وشارع الأربعين بأم درمان ومنطقة شمبات والحلفايا ومنطقة الصحافة وجبرا، وطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين. كما تتواصل المظاهرات بأحياء شمبات والحلفايا ببحري والكلاكلات وجبرة بالخرطوم،
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