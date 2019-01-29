الإصلاح الآن تنفي ما يتداول عن تراجعها الانسحاب من الحكومة

نفى رئيس الدائره السياسية لحركة الإصلاح الآن خالد نورى، ما أوردته إحدى الصحف اليوم على لسان حسن عثمان رزق نائب رئيس حركة الإصلاح الآن بأن الحركه قد ترجع عن قرارها الإنسحاب من المشاركة البرلمانية نيه والتشريعية كمعارضة،مؤكداً بأنه لا اساس له من الصحة وعارى تماماً من الحقيقة .

وأوضح نوري أن حركة الإصلاح الآن عبر مكتبها السياسي قررت ان تنسحب من المشاركة وأصدرت بيان توضح فيه الأسباب وقد نشر فى كل الوسائط الإعلامية وأخطرت كل الجهات ذات الصلة بالأمر.