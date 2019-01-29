بكري حسن صالح يدعو المواطنيين للعودة لمباني الطين

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح دعهم اللامحدود لقطاع السياحة والآثار، لجهة أنه المخرج من الضائقة الاقتصادية، بجانب اهتمامهم بالبحث عن الحضارات القديمة الموجودة منذ آلاف السنين .

وطالب بكري لدى مخاطبة مؤتمر العمارة الوطنية بقاعة الصداقة أمس، وزارة السياحة بمواصلة عملية البحث عن تاريخ حضارة كرمة، وأكد أنهم على استعداد تام لدعم النشاط الثقافي .

وقال النائب الأول: “ولدنا في بيوت طين”، ونعرفها جيداً لما لها مميزات خلال فصول العام، ودعا الجميع للعودة لمباني “الطين” وعدد فوائد تلك المباني من ضمنها الراحة النفسية، توفير مواردها، فضلاً عن دعم وجود تعقيدات في بنائها .