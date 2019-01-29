هلال الأبيض يوجه اتهامًا خطيراً لاتحاد الكرة

أعرب نادي هلال الأبيض عن أسفه الشديد من طريقة اتحاد كرة القدم السوداني تجاه برمجة مباريات الدوري الممتاز بعد تأجيل مباراته أمام حي الوادي نيالا من اليوم”الثلاثاء” إلى غدٍ”الأربعاء”، معتبرًا أن قراراته تصب في مصلحة أندية على حساب الأخرى.
وقال مدرب هلال الأبيض إبراهيم حسين في تصريح لـ”باج نيوز” إن قرار تأجيل مباراتهم أمام حي الوادي كان مفاجئًا، وإن الاتحاد العام لم يتخّذ القرار السليم.
وأضاف” هلال الأبيض تضرّر كثيرًا من تأجيل مباراته أمام حي الوادي وبالتأكيد خطوة الاتحاد ستزيد المعاناة إدرايًا وماليًا”.
يذكر أن هلال الأبيض يحتّل المركز السادس برصيد”11″ نقطة في المجموعة الأولى بالممتاز
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