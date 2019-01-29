أبو قردة يدعو للتمسك بمخرجات الحوار الوطني

دعا وزير العمل والإصلاح الاتحادي بحر ادريس أبو قرده الى ضرورة التمسك بمخرجات الحوار الوطني وقال أبو قردة لدى مخاطبته احتفالات عيد الشهيد القومي السادس والعشرين بكادوقلي بولاية جنوب كردفان إنابة عن الاحزاب والحركات الموقعة للسلام ، قال إن مخرجات الحوار الوطني تؤسس لفتح المناخ الملائم لارضية صالحة ، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة لمعالجة الوضع الاقتصادي . ومن جانبه أكد منسق الأحزاب والقوى السياسية بولاية جنوب كردفان ، علي مؤمن وقوف الأحزاب السياسية خلف حكومة الولاية ، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مناشدا رئاسة الجمهورية بتحقيق السلام وإعطاء الولاية التمييز الإيجابي ، مؤكداً التمسك فيما تم الاتفاق عليه في مسيرة الحوار الوطني مطالبا بدعم أسر الشهداء بمشاريع انتاجية لتمكينهم اقتصاديا.

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