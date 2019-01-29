الصين : نقف مع السودان حكومة وشعباً للخروج من الأزمة

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، وقوف الصين حكومة وشعباً مع السودان للخروج من الأوضاع الحالية، التي وصفها بالمؤقتة والقابلة للحل وأشار وانغ خلال استقباله مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم ، إلى ثقة الحكومة الصينية في قدرة السودان على تجاوز كل التحديات الماثلة والمضي قدماً في التنمية.

من جانبه قدّم فيصل للمسؤول الصيني تنويراً عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بالبلاد، وقدم شرحاً عن التدابير التي قامت بها الحكومة لتجاوز التحديات الحالية.

وفي سياق آخر التقى فيصل برئيس الشركة الصينية الوطنية للبترول “سي ان بي سي”، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لزيادة إنتاج النفط، وأكد خلال اللقاء على استعداد السودان لتقديم كافة التسهيلات الكفيلة بذلك.