انتعاش كبير في كسر الأسمنت والسيخ بالخرطوم وبحري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف تجار مواد البناء بسوقي السجانة وبحري لـ(السوداني) أمس، عن زيادة كبيرة في أسعار الأسمنت نتيجة انعدام الكاش مما انعكس على ركود السوق وضعف القوى الشرائية كاشفين عن انتعاش ظاهرة البيع بالكسر في الأسمنت وفرق السعرين (1000) جنيه في الطن.

وأشار رئيس شعبة حديد التسليح عاطف عبدالقادر لـ(السوداني) ، أمس إلى أن هنالك توقف في حركة البيع بسبب الكاش. ولفت إلى أن البيع بالكسر نتج لحاجة التجارللكاش لمقابلة التزاماتهم، مشيراً لانتشار الفوضى في الأسعار.

وقال تاجر بسوق بحري الإنقاذ فضل حجب اسمه لـ(السوداني) أمس، إن هنالك زيادة في طن الأسمنت والذي قفز إلى (6,450) جنيهاً بدلاًعن (6,100) جنيه، موضحاً أن باقي المصانع تبيع بـ (5,5) ألف جنيه للطن، كاشفاً عن ظهور تجار بسوق بحري الإنقاذ لبيع الأسمنت بالكسر مما انعكس عليهم بالخسائر وتوقف حركتي البيع والشراء. وأوضح أن فرق سعرالأسمنت بالكسر والسوق العادي (1000) جنيه. ولفت إلى أن سعر السيخ يتراوح ما بين (54-56) ألف جنيه.

وأضاف التاجر بسوق السجانة ياسر محمد أن سعر طن أسمنت عطبرة وبربر (6,800)جنيه أما باقي المصانع (6,700)جنيه. وأشار إلى أن أسعار سيخ الابانوب بلغ (56)ألف جنيه، الأسعد (57)ألف جنيه، واصفاً حركة البيع بالضعيفة ، ومضى قائلاً: إن انعدام الكاش بالأسواق وأزمة السيولة اضطرت التجار للبيع بالكسر، وقال إن التجار يخسرون في طن السيخ (5) آلاف جنيه وفي الأسمنت (1000) جنيه .