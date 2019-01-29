تطورات جديدة حول أزمة سومانا

شهاب محمد - الخرطوم - المريخ

الخليج 365 :

أن المفاوضات بين نادي المريخ السوداني والجيش النيجري بشأن اللاعب مجيد سومانا وصلت إلى طريق مسدود لعدم اتفاق الطرفين على حل نهائي للأزمة.

وقال مصدر مطلّع لـ”باج نيوز” إن رئيس الجيش النيجري تمسّك بالشكوى التي قدّمها سابقًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا”، وإن النادي عازم على تصعيد قضيته.

وفي المقابل، رفض نادي المريخ إبرام أية تسوية مالية مع نادي الجيش النيجري في الوقت الراهن واشترطوا عودة اللاعب إلى الخرطوم كشرط أولي.

وقال وكيل اللاعب عبد الحي في تصريح لـ”باج نيوز” إن نادي المريخ أرسل تهديدًا طالب فيه بضرورة عودة سومانا في وقتٍ لا يتجاوز الـ”48″ ساعة، وأية خطوة غير ذلك سيقدّم النادي شكوى ضد اللاعب.

وأكّد وكيل اللاعب أنه لم يتمّ تسليم مبلغ”40″ ألف دولار لنادي الجيش منذ انتقال سومانا إلى المريخ.