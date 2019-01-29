الطيران المدني يُحمل مسؤولية تحديد أسعار التذاكر لوزارة المالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حملت سلطة الطيران المدني في السودان، مسؤولية تحديد أسعار تذاكر الطيران لوزارة المالية والبنك المركزي.

واتهمت السلطة، شركات الطيران العاملة في البلاد بالمساهمة في زيادة الطلب على النقد الأجنبي من خلال تغيير أسعار عملات مبيعات التذاكر من الجنيه السوداني إلى الدولار.

وبحسب بيان صادر عن السلطة إن الخطوة أضرت بالمواطن السوداني وساهمت في تعزيزالطلب على الدولار.

وأصدرت الخطوط القطرية أمس (الإثنين) قراراً بتقليص رحلاتها إلى السودان وإيقاف مبيعات التذاكر في الخرطوم.

وأكد الطيران المدني على حدوث تجاوزات من بعض الشركات – لم تسمها – من بينها تحديد الشركات لسعر صرف الدولار ١٥٠ جنيهاً.

وقطعت بأهمية قيام شركات الطيران ببيع التذاكر بالعملة الوطنية بما يتناسب مع التكاليف التشغيلية لمختلف الشركات.

وأوضحت أن شركات الطيران تقوم بتسديد الرسوم الحكومية ورسوم الخدمات عبر العملة السودانية.