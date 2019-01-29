قطر تقهر الإمارات وتضرب موعدا مع اليابان في نهائي آسيا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
فاز منتخب قطر على الإمارات بأربعة أهداف دون مقابل اليوم”الثلاثاء” في نصف نهائي كأس آسيا المقام بالإمارات 2019، ليضرب موعداً مع اليابان في النهائي.
وتناوب على رباعية قطر كلّ من خوخي بوعلام (22) والمعز علي (37) وحسن الهيدوس (81) والبديل حامد إسماعيل (90+3)، في مباراة شهدت طرد إسماعيل أحمد من الجانب الإماراتي (90+1).
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