المغرب :وقفة احتجاجية ضد الزيارة المحتملة لرئيس وزراء إسرائيل نتنياهو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نظم المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أمس الاثنين، بالرباط، وقفة احتجاجية صامتة ضد الزيارة المحتملة لرئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، للمغرب، معتبرين أي استقبال محتمل له بمثابة “طعن للنضال والصمود الفلسطينيين، وإهانة للشعب المغربي”.

وكانت نتاع بار، مراسلة صحيفة إسرائيل اليوم، ذكرت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو “قد يقوم قريبا بزيارة إلى إحدى دول شمال أفريقيا في شهر آذار/ مارس المقبل، فيما ذكر مصدر كبير أبلغ صحيفة ناطقة بالفرنسية أن نتنياهو سوف يزور المغرب”.

رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، قال في تصريح لـ”عربي21″، إن الوقفة التي نظمت أمس بالبرلمان وحضرها العشرات من النشطاء كانت صامتة وبلغة الإشارة، وذلك “من تعبنا بالصراخ على المسؤولين المقصرين فيما يتعلق بالاختراق الصهيوني للمغرب، وتهديد استقراره ووحدته، والاعتداءات الوحشية وممارسات جيش وشرطة الكيان العنصري الجبانة على الأسرى الفلسطينيين”

وأوضح ويحمان أن الغرض من التظاهر هو بعث رسائل إلى كل من يهمهم الأمر “مفادها أن المغاربة لن يقبلوا، بأي شكل من الأشكال، تدنيس كبير الإرهابيين العنصريين المجرم نتنياهو للمغرب، ولنقول للجميع إن أي إقدام على استقبال هذا الإرهابي هو طعن للنضال والصمود الفلسطينيين، وإهانة للشعب المغربي ويترتب عنه مسؤولية كبيرة .. لن يغفرها التاريخ لأي أحد كائنا من يكون”، وفق تعبيره.

ووجه رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع نداء لكل من رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، والناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، باعتبارهما صديقين ومؤسسين للمرصد، طلب من خلاله “الخروج من صمتهما إزاء ما يروج حول زيارة مشؤومة محتملة لمجرم الحرب نتنياهو لبلادنا”.

وأكد ويحمان أن ربط زيارة “المجرم نتنياهو” بقضية الصحراء المغربية هو “مقامرة بملف يحظى بحساسية شديدة بالنسبة للمغاربة. ويتحمل مسؤولية كبيرة أي واحد تسول له نفسه التلاعب بالصحراء ووضعها بضاعة للمساومة بين سماسرة الحروب؛ بولتون ونتانياهو وأصحابهما في صناعة الفتن والحروب والاتجار بالسلاح..”.

وأضح أن “من يضع نفسه رهن إشارة نتنياهو سيتحمل مسؤولية مراجعة الموقف من البوليساريو كحركة انفصالية، لأن الحديث بمجرد تأكد الزيارة، لا قدر الله، سيبدأ إمكانية أن يكون موقف البوليساريو هو الصحيح، وكذا السياسة الجزائرية بشأن الموقف من أعداء الأمة..”، وفق قوله.

وكانت منابر إعلامية إسرائيلية ذكرت أن “نتنياهو سيحضر معه مبادرة أمريكية للملك المغربي محمد السادس هدفها حل الصراع المستمر في الصحراء المغربية التي ترى فيها المملكة المغربية جزءا لا يتجزأ من أراضيها”.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات المغربية حول ما تداولته وسائل إعلام محلية وإسرائيلية عن الزيارة المحتملة لرئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، للمغرب.

عربي21