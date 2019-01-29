الملك سلمان يُجدِّد دعمه لأمن واستقرار السودان

جدّد مجلس الوزراء السعودي، في الجلسة التي عقدها، يوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعمه لجمهورية السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة تضامناً من السعودية مع السودان.

وأوضح وزير الإعلام، تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن موقف السعودية يجسد مواقفها الثابتة بقيادة خادم الحرمين الشريفين مع الدول الشقيقة والحرص على أمنها واستقرارها.

وأشار الشبانة إلى تأكيد الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرار لها، وبعثه وفداً وزارياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد بعث وفداً وزارياً سعودياً إلى السودان، تضامناً معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

واستقبل الرئيس السوداني، عمر البشير، الخميس، الماضي الوفد الوزاري السعودي الذي يضم كلاً من وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير النقل، نبيل بن محمد العامودي، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وأكد وزير التجارة، ماجد بن عبدالله القصبي، أن زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان، وزيادة التبادل التجاري، وكشف عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان.

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