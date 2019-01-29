قطر تهزم الإمارات وتتأهل للنهائي الآسيوي لأول مرة

تأهل المنتخب القطري للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم، بفوزه الكبير على مضيفه الإماراتي 4 / صفر يوم الثلاثاء في المربع الذهبي للبطولة، حيث يواجه العنابي نظيره الياباني في نهائي البطولة.

وفاز المنتخب الياباني الذي يواجه قطر يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات المربع الذهبي على إيران بثلاثة أهداف دون رد.

وتقدم بوعلام خوخي بهدف للعنابي القطري في الدقيقة 22، ثم أضاف المعز علي الهدف الثاني في الدقيقة 37 ليعزز صدارته لقائمة هدافي البطولة برصيد ثمانية أهداف.

وأكمل حسن الهيدوس ثلاثية الفريق القطري في الدقيقة 80، قبل أن يختتم البديل حامد إسماعيل التسجيل في الوقت بدل الضائع.

وأنهى المنتخب الإماراتي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إسماعيل أحمد، بعد أن وجه ضربة بالكوع إلى سالم الهاجري في الثواني الأخيرة.

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