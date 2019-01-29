أساتذة جامعات: وزارة التعليم العالي مسلوبة الإدارة ولا تملك قدرة على إصدار قرار بإعادة الدراسة

الخرطوم:باج نيوز

قال بعض أساتذة الجامعات السودانية، إن وزارة التعليم العالي وإدارة الجامعات، “مسلوبة الإرادة” ولا تملك قدرة أو رغبة على إصدار قرار فتح الجامعات.

وشكا الاستاذ الجامعي بجامعة أمدرمان الأهلية معتصم أحمد الحاج، من العطالة التى يعيشيها الأساتذة والمحاضرين فى ظل إغلاق الجامعات، معتبراً أن هناك جهة أخرى تقرر فى هذا الشأن.

ورفض مدير جامعة القضارف إبراهيم عبد السلام، ما ذهب إليه مدير جامعة أم درمان الأهلية، معرباً عن أمنياته أن تغلق الجامعة لمدة عام كامل كي لا يتسبب فتحها في قتل طالب واحد.

واعتبر عبد السلام، أنهم كإداريين فى استطاعتهم فتح الجامعات.

وتساءل أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم حسن شبيكة خلال مخاطبته (مبادرة التعليم العالى: نحو أفق سياسى أوسع) عن مخرج البلاد من هذه الأزمات، مشيراً إلى أن كل نفس ذائقة الموت، وأنه لا بد من وضع مخرج ينهي حالة الاحتقان الراهنة، ودعا إلى المحافظة على النظام السياسي بأن يكون الجميع خاضعين للدستور.

ونوه إلى أن النخب تكون خاضعة للدستور وتقدسه، عندما تكون فى حاجة إليه، وتهمشه فى أوقات أخرى.

وقال إنه قبل 60 عاماً أدى قتل طالب للإطاحة بالنظام الحاكم فكيف بقتل طلاب عزل مطالبهم مشروعة وباعتراف النظام.

وابدى استغرابه من بقاء والي ومعتمد بولايته وعدم محاسبته في وقت حدث فيه خلل وحرق وقتل بالولاية.

وذكر أن الحكومة إذا أوفت بعهودها نحو مخرجات الحوار الوطنى لما وصلت إلى الراهن الحالي.

من جهته قال معتصم أحمد الحاج إن الدولة أصبحت تعانى من قوانينها ودساتيرها اكثر من معاناتها من وزرائها.

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