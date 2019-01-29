بالفيديو : احتفالية منسوبة (للبجا) تردد شعارات المتظاهرين في ساحة عامة

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كتب في عنوانه (البجا ينتفضون وينشدون أناشيد الثورة السودانية) تظهر فيه مجموعة في ساحة احتفالية وهي تردد مقاطع للهتاف و الشعارات التي ترددها التجمعات والتظاهرات التي انتظمت البلاد مؤخراً.
وكان المحتفلون الذين يرددون تلك الشعارات يرتدي أغلبهم الزي التقليدي الذي اشتهرت به مناطق شرق السودان ( الجلابية والسروال والصديري الأسود) ما حدا بناشري الفيديو إلى الإشارة إلى أن تلك المجموعة تنتمي إلى قبائل البجا بشرق السودان حسب العنوان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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