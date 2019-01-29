السودان يفتح النقاط التجارية مع ليبيا وتشاد

كشفت حكومة ولاية شمال دارفور عن اتجاهها لتنمية وتطوير تجارة الصادر والوارد بعد أن تم إعادة فتح النقاط التجارية مع دولتى تشاد وليبيا .

وقال عادل حسين طيارة وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية بحسب (smc) إن الترتييات المتعلقة بافتتاح محاجر صحية بكل من المالحة والكومة ومليط أوشكت على الاكتمال ، موضحاً أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة التجارة والصناعة والولاية مؤخراً نص على إعادة افتتاح النقاط التجارية والمحاجر .

وتوقع الوزير ارتفاع حجم الصادر والوارد وتوسع النشاط التجاري بين السودان وتشاد وليبيا خلال الفترة القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)