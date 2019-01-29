كشفت حكومة ولاية شمال دارفور عن اتجاهها لتنمية وتطوير تجارة الصادر والوارد بعد أن تم إعادة فتح النقاط التجارية مع دولتى تشاد وليبيا .
وقال عادل حسين طيارة وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية بحسب (smc) إن الترتييات المتعلقة بافتتاح محاجر صحية بكل من المالحة والكومة ومليط أوشكت على الاكتمال ، موضحاً أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة التجارة والصناعة والولاية مؤخراً نص على إعادة افتتاح النقاط التجارية والمحاجر .
وتوقع الوزير ارتفاع حجم الصادر والوارد وتوسع النشاط التجاري بين السودان وتشاد وليبيا خلال الفترة القادمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يفتح النقاط التجارية مع ليبيا وتشاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.