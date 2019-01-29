ارتفاع الإنتاج النفطي بحقل الراوات لـ(3) آلاف برميل يومياً

كشفت ولاية النيل الأبيض عن ارتفاع حجم الإنتاج النفطي بحقل الراوات بالولاية إلى (3) ألف برميل يومياً، متوقعاً زيادة الإنتاج بالحقل خلال الفترة المقبلة.

وقال د. صديق المرير نائب والي ولاية النيل الأبيض، في تصريح بحسب (smc) إن حقل الراوات يعتبر من مشروعات النفط الكبيرة بالبلاد وينتج نسبة كبيرة من النفط الخام، مشيراً إلى وجود عدد من الآبار بالراوات تتم فيها عمليات التنقيب حالياً، موضحاً أن الخط الناقل للنفط الخام لحقل الراوات بطول (40) كلم يمر من محلية السلام إلى منطقة المخاليف بمحلية الجبلين ويلتقي بخط نفط عدارييل ومن ثم يتوجه لمصفاة الجيلي بالخرطوم لعملية التكرير.

وأكد المرير أن الحقل يشكل فوائد اقتصادية ويعمل على توفير فرص عمل وتحسين معاش الناس بالولاية إضافة لإنعاش الاقتصاد القومي.

الجدير بالذكر أن حقل “الراوات” الواقع بمربع “25” في ولاية النيل الأبيض بدأ عملية الضخ التجريبي للإنتاج في يناير من العام الماضي بـ(2,5) ألف برميل يومياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)