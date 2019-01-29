توقيف شاب قتل صديقة بسبب (التمباك)

أوقفت شرطة الخرطوم جنوب شاباً قتل صديقه بسبب خلاف دار بينهما، حول (تمباك) .

وحسب التفاصيل الأولية فإن المتهم والمجني عليه أصدقاء، وفي يوم الحادث كانا مخمورين، وفي أثناء جلوسهما بمنطقة الردمية بمايو، كان المجني عليه يتحدث عبر هاتفه، حينها طلب منه المتهم أن يعطيه كيس (التمباك)، عندها طلب منه المجني عليه الانتظار حتى الانتهاء من مكالمته، إلا أن المتهم أصبح يردد طلبه للمجني عليه الذي قام بإنهاء المكالمة، وقام (بدفر) المتهم الذي وجه له إساءات بذيئة، تسببت في وقوع مشاجرة بينهما، على إثرها استل المجني عليه سكينه محاولاً طعن المتهم، الذي قام بأخذ السكين منه وسدد له بها طعنه، وتم إسعاف المجني عليه إلى المستشفى حيث توفي بعد وصوله، وتم القبض على المتهم بحسب صحيفة آخر لحظة ودون بلاغ تحت نص المادة (130) من القانون الجنائي وإخضاعه للتحريات، وأقر المتهم بارتكابه الجريمة، وما زالت الشرطة تواصل تحرياتها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)