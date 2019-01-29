كوتوكو يرفع نثريات اللاعبين ويكشف تكلفة الاقامة في السودان

كشف نادي اشانتي كوتوكو الغاني عن رفع معدل نثرية السفر للاعبي الفريق 500 دولار تزامنا مع بداية مشوار الفريق في مرحلة المجموعات من كاس الاتحاد الافريقي.

ويحل اشانتي ضيفا على الهلال مساء الاحد المقبل في الجولة الاولى من مباريات المجموعة الثالثة بكاس الكونفيدرالية.

وقال ساربونغ محلل السياسات في النادي في تصريحات لاذاعة اويربا إف إم ان مالك النادي كوامي كي يقوم بجهود كبيرة من أجل النادي ويولي البطولة اهتماما كبيرا.

واضاف” اقامة الليلة الواحدة في السودان ستكلف نادي اشانتي 250 دولار للفرد الواحد، لتوفير افضل اقامة للاعبين”.