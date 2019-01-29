منتخب قطر يتأهل إلى نهائي كأس أمم آسيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه

تأهل منتخب قطر إلى نهائي كأس أمم آسيا 2019، للمرة الأولي في تاريخه، بعد فوزه العريض على نظيره الإماراتي، بثلاثة أهداف بيضاء، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة الآسيوية العريقة.

وبهذا الفوز ضربت قطر موعدًا للتاريخ في المباراة النهائية مع المنتخب الياباني الذي تأهل بدوره إلى النهائي بعد فوزه بالأمس على منتخب إيران بثلاثة أهداف نظيفة.

وسجل بوعلام خوخي (22) والمعز علي (37) وحسن الهيدوس (80) وحامد إسماعيل (90+3) أهداف الفوز لصالح المنتخب القطري.

وأكمل منتخب الإمارات بعشرة لاعبين عقب طرد إسماعيل أحمد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع المعز علي رصيده في صدارة هدافي البطولة إلى 8 أهداف ليتساوى في الرقم القياسي التاريخي مع الإيراني علي دائي الذي سجل 8 أهداف في نسخة عام 1996.

ويلتقي منتخب قطر في المباراة النهائية مع اليابان التي تغلبت على إيران 3-0 يوم الاثنين، حيث تقام المباراة النهائية يوم الجمعة 1 شباط/فبراير على ستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي. وجاءت بداية المباراة بطيئة، حيث كانت أولى الفرص في الدقيقة 12 لصالح منتخب قطر عبر تسديدة سالم الهاجري من خارج منطقة الجزاء والتي سيطر عليها الحارس الإماراتي خالد عيسى.

وخطف منتخب قطر هدف التقدم من إحدى الفرص القليلة إثر هجمة مرتدة وصلت من خلالها الكرة إلى بوعلام خوخي الذي انطلق في الجهة اليمنى وسدد كرة من زاوية صعبة أخفق الحارس الإماراتي خالد عيسى في السيطرة عليها لتفلت من تحت يديه وتتهادى في الشباك (22)

واندفع منتخب الإمارات بعد هذا الهدف من أجل التعديل، وأرسل وليد عباس تمريرة عرضية من الجهة اليسرى ارتقى لها اسماعيل الحمادي ولعب كرة رأسية نجح الحارس القطري سعد الشيب في التصدي لها (27).

ولكن المنتخب القطري سجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 عندما استلم المعز علي تمريرة أكرم عفيف في الجهة اليسرى وتقدم على حافة منطقة الجزاء قبل أن يسدد من أمام مدافعين كرة ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى وتابعت طريقها في الشباك.

وعاد منتخب الإمارات ليضغط مع انطلاق الشوط الثاني، ليستلم علي مبخوت تمريرة البديل أحمد خليل خارج منطقة الجزاء قبل أن يسدد تألق الحارس الشيب في إبعادها إلى ركلة ركنية (52).

وجاءت فرصة ثانية عندما استلم إسماعيل أحمد الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد محاولة ارتطمت بالدفاع ومرت فوق العارضة إلى ركلة ركنية (69).

ثم أرسل بندر محمد تمريرة عرضية من الجهة اليمنى وصلت على القائم البعيد باتجاه البديل أحمد خليل ليلعب كرة رأسية أبعدها الحارس القطري بصعوبة إلى ركلة ركنية (72).

ووسط الاندفاع الإماراتي سجل منتخب قطر الهدف الثالث إثر هجمة وصلت من خلالها الكرة باتجاه أكرم عفيف ليمرر من اللمسة الأولى إلى حسن الهيدوس الذي تقدم أمام المدافع بندر عيسى وانفرد بالمرمى قبل أن يسدد من فوق الحارس خالد عيسى (81).

ومع حسم النتيجة في الوقت بدل الضائع ثم طرد المدافع الإماراتي إسماعيل أحمد، أضاف منتخب قطر الهدف الرابع عن طريق البديل حامد إسماعيل الذي استلم الكرة في الجهة اليسرى وانطلق بسرعة قبل أن يسدد كرة ارتطمت بالحارس خالد عيسى وتابعت طريقها نحو الشباك (90+3).

وكان منتخب قطر تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، حيث فاز على لبنان 2-0 وعلى كوريا الشمالية 6-0 وعلى السعودية 2-0، ثم فاز في دور الـ16 على العراق 1-0، وفاز في ربع النهائي على كوريا الجنوبية 1-0.

في المقابل تصدر منتخب الإمارات ترتيب المجموعة الأولى بعدما تعادل مع البحرين 1-1 وفاز على الهند 2-0 وتعادل مع تايلاند 1-1، فيما تخطى عقبة قرغيزستان 3-2 بعد شوطين إضافيين في دور الـ16، وفاز في ربع النهائي على أستراليا 1-0.