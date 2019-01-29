اصابات ولهجة حادة في معسكر المولودية لمواجهة المريخ

كشفت تقارير جزائرية ان عادل العمروش مدرب المولودية تحدث الى اللاعبين بلهجة حادة وطالبهم بمضاعفة العمل مبينا ان مباراة المريخ تعتبر مصيرية، بعد الخروج من كاس الجزائر وضرورة ان يواصل الفريق مشواره العربي.

ويستعد فريق مولودية الجزائر لمواجهة المريخ من مقر معسكرات المنتخب الجزائري في سيدي موسى، وسط اصابات وغيابات في الفريق.

وحسب موقع جماهير المولودية فان دمو ودرارجة لن يشاركا امام المريخ رغم مشاركتهم في التدريبات بالمعسكر، كما ان الملقاشي أمادا سيكون خارج قائمة الـ18 في لقاء المريخ رغم عودته من الاصابة.

ويستقبل المولودية فريق المريخ مساء الخميس في ذهاب ربع نهائي كاس زايد للاندية الابطال بملعب 5 جويليه في العاصمة الجزائر.