الحريري: أسبوع حاسم في تشكيل الحكومة

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، إن "الأسبوع الحالي سيكون حاسماً في جهود تشكيل حكومة جديدة"، مضيفاً أنه "يشعر بتفاؤل حذر"، وذلك وفقاً لبيان صدر من مكتبه.

وتتفاوض الأطراف المتناحرة على تشكيل حكومة منذ الانتخابات التي جرت في مايو، مما أثار مخاوف من قرب حدوث أزمة في لبنان المثقل بالديون، والذي يعاني اقتصاده من الركود.

وقال الحريري في كلمة له، أمس الإثنين، إن "لبنان أمام فرصة وتحديات"، مضيفاً "علينا أن نشكل حكومة تقوم بالإصلاح".