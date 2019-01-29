قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، إن "الأسبوع الحالي سيكون حاسماً في جهود تشكيل حكومة جديدة"، مضيفاً أنه "يشعر بتفاؤل حذر"، وذلك وفقاً لبيان صدر من مكتبه.
وتتفاوض الأطراف المتناحرة على تشكيل حكومة منذ الانتخابات التي جرت في مايو، مما أثار مخاوف من قرب حدوث أزمة في لبنان المثقل بالديون، والذي يعاني اقتصاده من الركود.
وقال الحريري في كلمة له، أمس الإثنين، إن "لبنان أمام فرصة وتحديات"، مضيفاً "علينا أن نشكل حكومة تقوم بالإصلاح".
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: أسبوع حاسم في تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.