"11" منطقة تنتفض وتطالب برحيل النظام

واصلت مناطق عديدة من مدينة أم درمان والعاصمة السودانية الخرطوم خروجها مطالبة برحيل النظام ، وذلك في مظاهرات هادرة، استجابة لدعوة تجمع المهنيين والقوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير الذي دعا للتظاهر في موكب الشهداء.
و اكد مراسل سودان نيوز365 أن مواطني العباسية والموردة وود نوباوي جبره، بري ،بحري ،المهندسين ،الكلاكلة ،بانت ،المورده ،شمبات خرجوا في مظاهرات اليوم الثلاثاء تطالب برحيل النظام.
وقال مراسلنا ان السلطات استخدمت البمبان والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.
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