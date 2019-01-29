"11" منطقة تنتفض وتطالب برحيل النظام

واصلت مناطق عديدة من مدينة أم درمان والعاصمة السودانية الخرطوم خروجها مطالبة برحيل النظام ، وذلك في مظاهرات هادرة، استجابة لدعوة تجمع المهنيين والقوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير الذي دعا للتظاهر في موكب الشهداء.

و اكد مراسل سودان نيوز365 أن مواطني العباسية والموردة وود نوباوي جبره‏، بري ،بحري ،المهندسين ،الكلاكلة ،‏بانت ،المورده ،شمبات خرجوا في مظاهرات اليوم الثلاثاء تطالب برحيل النظام.

وقال مراسلنا ان السلطات استخدمت البمبان والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.