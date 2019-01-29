جبرة تنضم الي مواكب الشهداء وسط اطلاق الغاز المسيل للدموع

تظاهر مواطنو منطقة جبرة جنوبي الخرطوم اليوم الثلاثاء، وذلك استجابة الى الدعوة التي أطلقها القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير علي راسها تجمع المهنيين السودانيين للتظاهر في مواكب الشهداء.



وافاد مراسل سودان نيوز 365أن الشرطة تعاملت بوحشية مع المتظاهرين، ولجأ إلى استخدام الرصاص الحي لوقف موكب الشهداء.



وأكد مراسل سودان نيوز 365 أن المتظاهرين اظهروا بسالة وصمود كبير في وجه الشرطة التي تطلق الغاز المسيل للدموع.