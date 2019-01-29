وافاد مراسل سودان نيوز 365أن الشرطة تعاملت بوحشية مع المتظاهرين، ولجأ إلى استخدام الرصاص الحي لوقف موكب الشهداء.
وأكد مراسل سودان نيوز 365 أن المتظاهرين اظهروا بسالة وصمود كبير في وجه الشرطة التي تطلق الغاز المسيل للدموع.
كانت هذه تفاصيل خبر جبرة تنضم الي مواكب الشهداء وسط اطلاق الغاز المسيل للدموع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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