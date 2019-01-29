شمبات تلبي دعوة التجمع والامن تطلق الرصاص الحي

شهدت مناطق عديدة بالسودان اليوم مظاهرات حاشدة من بينها منطقة شمبات بالخرطوم ببحري، تطالب برحيل النظام فوراً.

وتحدى المتظاهرون الترسانة الأمنية التي نشرها النظام لمنع المتظاهرين من الخروج الى الشوارع، ورددوا هتافات تنادي الحرية والسلام والعدالة الاجتماعية.

وقابلت مليشيات النظام المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، وسط صمود كبيرة من المحتجين.

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