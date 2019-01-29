نائب وزير الخارجية الكويتي: لا حل يلوح في الأفق للأزمة الخليجية… وهذا موقفنا من قطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في نظرة تشاؤمية وخلافا لتصريحات سابقة عن أعرب خلالها عن أمله بقرب حل الأزمة، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله على أن لا حل للازمة الخليجية يلوح في الأفق.

وقال “الجارالله” في تصريحات له على هامش مشاركته في احتفال السفارة الهندية بالعيد الوطني نقلتها صحيفة “الراي” المحلية :”ليس هناك حلاً في الأفق، أو ما يوحي بالحل، أو بإمكانية احتواء الخلاف الخليجي”القائم بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وبين قطر من جهة أخرى.

وقال “الجارالله” رداً على سؤال عن تصريحات وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بأن لا أفق لحل الأزمة الخليجية في ظل تصاعد الحرب الإعلامية بين الطرفين، إن “التأزيم لم يتوقف والحملات الإعلامية لم تتوقف، والشعور بالألم لاستمرار هذه الحملات الإعلامية مستمر، ولذلك أنا اتفق مع الوزير بأن ليس هناك حل في الأفق أو ما يوحي بالحل أو بإمكانية احتواء هذا الخلاف”.

وبشأن إعلان قطر عن أنه على الرغم من تطوير علاقتها مع تركيا وإيران والعراق، إلا أن علاقتها مع مجلس التعاون الخليجي لا مفر منها، قال الجارالله: “من حق الاشقاء في قطر تطوير علاقاتهم مع الآخرين، لكن لا يعني ابتعادهم عن مجلس التعاون، فهم ينظرون له كمصير ونحن نشاركهم هذه الرؤية”.

وطن سرب