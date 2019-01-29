تيريزا ماي ترغب بإعادة فتح مفاوضات الخروج مع الاتحاد الأوروبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، الثلاثاء، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أبلغت قادة الاتحاد الأوروبي عن رغبتها في إعادة فتح مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

جاء ذلك في بيان لرئاسة الوزراء البريطانية، أكدت فيه أن ماي، أبلغت قادة الاتحاد الأوروبي برغبتها في إعادة فتح المفاوضات من جديد من أجل الحصول على موافقة البرلمان.

وتلقت ماي، ضربة جديدة في إطار سعيها لتأمين تنازلات من الاتحاد الأوروبي بشأن الترتيبات المنصوص عليها في “بريكست” حول الحدود الإيرلندية، والتي تُعرف باسم “خطة الأمان” (بند باكستوب)، عقب إعلان جمهورية إيرلندا تمسّكها بهذا البند في اتفاقية الانسحاب، الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارة جديدة لـ”ماي” في البرلمان.

ولاقى هذا البند معارضة الكثير من النواب البريطانيين، بصفته ينص على خطة طارئة بديلة لتجنّب العودة إلى نقاط تفتيش فعلية على الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

وطالبت ماي، خلال كلمة لها أمام نواب حزبها الإثنين، بدعم مقترح وضع “آلية بديلة”، بدلا من “بند باكستوب”.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون كوفيني، في تصريحات إلى هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن “بند باكستوب، باعتباره جزءا من اتفاقية الانسحاب، هو جزء من حزمة متوازنة يجب أن لا تتغير”.

يشار إلى أن اتفاقية الخروج لـ”ماي”، رفضتها الأغلبية الساحقة من النواب، خلال عملية تصويت في البرلمان في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري.

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