أنصار الله يعلنون الإفراج عن أسير سعودي ونقله إلى الرياض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت جماعة “أنصار الله الإفراج عن أسير سعودي، ونقله إلى بلاده بطائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر.

نقلت قناة “المسيرة”، التابعة لأنصار الله عن رئيس لجنة الأسرى عبد القادر المرتضى قوله، اليوم الثلاثاء “تم نقل الأسير السعودي إلى بلاده عبر طائرة تابعة للصليب الأحمر بعد الإفراج عنه بمبادرة من قائد الثورة”.

وأضاف المرتضى “تدخلت عدة أطراف لإقناع السلطات السعودية بصفقة مستعجلة للإفراج عن الأسير السعودي دون جدوى”.

وكان المتحدث باسم جماعة “أنصار الله” محمد عبد السلام قال عبر بيان، أمس الاثنين “أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، مبادرة إنسانية، ونقل ذلك للمبعوث الأممي أننا على استعداد لتسليم الأسير السعودي المريض، الذي تجاهل النظام السعودي وضعه الصحي الحرج”.

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