الداخلية المصرية: تعلن القبض على 54 عضوا في كيان خطير يسمى “اللهم ثورة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت الداخلية المصرية اعتقال 54 عضوا في كيان يتزعمه عناصر من “جماعة الإخوان المسلمين”، المحظورة في مصر، يسمى “اللهم ثورة”.

وقالت الداخلية في بيان، اليوم الثلاثاء “أمكن الكشف عن الكيان المسمى اللهم ثورة، وتبين تولي قيادته عدد من الكوادر الإخوانية والإثارية الهاربة خارج البلاد أبرزهم الإخواني الهارب بتركيا ياسر العمدة، حيث قام باستقطاب عدد من العناصر الإثارية عبر شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الإلكتروني وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف.. كما تم تقسيمهم إلى مجموعات تتولى كل مجموعة القيام بهذه التكليفات بمختلف المحافظات”.

وأضافت الداخلية “تم كشف المخطط والعناصر القائمة على تنفيذه داخل وخارج البلاد حيث أمكن تحديد وضبط عدد من عناصر ذلك التحرك وبلغ عددهم 54 من العناصر الإخوانية والإثارية وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية وأدوات تخريبية تستخدم في أعمال الشغب وقطع الطرق وإحداث الحرائق”.

ولفتت الداخلية “تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخطط المشار إليه والعناصر المضبوطة بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا وجارى تحديد باقي عناصر التنظيم المشار إليه”.

وأشار الداخلية إلى”مواصلتها لجهودها الدؤوبة لرصد كافة المخططات العدائية الموجهة للوطن وأبناءه ومؤسساته وملاحقة المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة”.

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