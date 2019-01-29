الخارجية الهندية: الهند أكبر مستوردي النفط الفنزويلي والتصدير لم يتوقف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفاد مصدر في وزارة الخارجية الهندية، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعد أحد أكبر مستوردي النفط الفنزويلي، وأن استيراد النفط لم يتوقف برغم الأزمة هناك.

موسكو- سبوتنيك. وقال المصدر، لوكالة “سبوتنيك”: “وفقا لبياناتنا، مازلنا أحد أكبر مستوردي النفط الخام من فنزويلا. الشركات الهندية لمعالجة النفط تشتري أكثر من 400 ألف برميل من النفط الخام يوميا. بالطبع نتابع تطورات الموقف عن كثب، لكن تعاوننا لم يتوقف”.

وكانت احتجاجات قد بدأت، يوم الأربعاء الماضي، في كاراكاس، ضد الرئيس الحالي لفنزويلا، نيكولاس مادورو.

وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيس مؤقتا للبلاد.

واعترفت الولايات المتحدة، البرازيل، كندا، الأرجنتين، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، بنما، باراجواي، بيرو، جورجيا، ألبانيا وعدد من الدول الأخرى، بوضع غوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.

كما أعلنت المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـ خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون 8 أيام.

وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.