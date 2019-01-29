الرئيس الأوكراني: نحن بحاجة للسلام مع روسيا بصورة عاجلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الرئيس الأوكراني بيتر بوروشينكو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تحتاج للسلام مع روسيا، وأن سكان بلاده أنهكوا من الحرب الدائرة في جنوبي أوكرانيا.

وقال بوروشينكو خلال منتدى عقد في كييف: “بالتأكيد نحتاج للسلام مع روسيا، وإن كان باردا، لكنه سلام. الدعاية الروسية تلعب على هذه العواطف المؤلمة، موضوع الحرب والسلام إحدى المواضيع المهمة في الانتخابات، وذلك لأن الشعب لن يختار الرئيس فحسب، بل سيختار القائد الأعلى للقوات المسلحة”.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة بما في ذلك وإقامة الهدنة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.

سبوتنيك