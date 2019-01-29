مواكب الشهداء تنطلق في أكثر من منطقة بالسودان

مظاهرات حاشدة في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم ومدن أخرى بالسودان استجابة لدعوة القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير اليوم الثلاثاء 29 يناير . واكد مراسل سودان نيوز 365 بانه بدأ المتظاهرون يتجمعون في سوق أربعة بمنطقة بري، إلا أن القوات الأمنية اطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع وتراجعوا داخل الحي، وارتكزت قوات أمنية في مدخل مدينة بري و تجري عمليات تفتيش السيارات والآشخاص الراجلين. كما خرج المئات في شارع الفيل بالموردة بأم درمان يهتفون ضد حكومة المشير عمر البشير، وعزف المتظاهرون على الطبول مع ترديد شعارات ” حرية سلام وعدالة، والحرية والثورة، فيما تجمع متظاهرون في ميدان آخر يرددون قصائد ثورية تتتغنى للحرية.

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