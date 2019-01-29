انطلاق تظاهرات حاشدة بموكب "الشهداء" لإسقاط البشير

انطلقت مواكب الشهداء اليوم "الثلاثاء" في عدد من احياء العاصمة السودانية الخرطوم، والذي دعا لها تجمع المهنيين والقوى المعارضة، وردد المتظاهرين هتافات تنادي باسقاط النظام.

ورصد "السودان ٣٦٥" تظاهرات شارك فيها المئات من ضواحي "جبرة، بري، الكلاكلة، بحري، العباسية، المهندسين، الحلفايا، شمبات".

وقال شهود عيان، أن قوات الامن والشرطة اطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وجابت العشرات من سيارات القوات النظامية الأحياء قبيل ساعات من اندلاع التظاهرات.

وقال حزب الأمة القومي المعارض، برئاسة الصادق المهدي، أن قوات الامن حاصرت دار الحزب بامدرمان، واعتقلت عددًا من اعضائه.

وأكد الحزب في بيان ان مثل هذا الإجراء لن يثنيه عن طريق المقاومة حتى إسقاط النظام.