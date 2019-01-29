بورتسودان: المئات يهتفون في ساحة شهداء أبناء البجا وتأبين الشهداء

شهدت مدينة بورتسوادن اليوم احتشاد المئات من المواطنيين في ساحة شهداء أبناء البجا لتأبين شهداء الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها البلاد. يذكر ان مدينة بورتسودان تشهد الكثير من الاحداث هذه الايام شملت صدام بين الامن والجيش و اعتصام عمال الميناء .



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